Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in United States ve společnosti CVS Health se pohybuje od $113K year pro L1 do $153K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $131K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CVS Health. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
