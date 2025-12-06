Seznam společností
Chainlink Labs
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Chainlink Labs Softwarový inženýr Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Chainlink Labs. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$93K - $108K
Argentina
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$82K$93K$108K$119K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 1 dalších Softwarový inženýr příspěvků v Chainlink Labs k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Plán nabývání

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
Options

Ve společnosti Chainlink Labs podléhají Options 5letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (5.00% čtvrtletně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (5.00% čtvrtletně)

  • 20% nabývá v 4th-ROK (5.00% čtvrtletně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (5.00% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Chainlink Labs in Argentina představuje roční celkovou odměnu ARS 155,369,494. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Chainlink Labs pro pozici Softwarový inženýr in Argentina je ARS 107,061,332.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Chainlink Labs

Související společnosti

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.