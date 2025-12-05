Seznam společností
CGI
CGI Manažer datové vědy Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer datové vědy in India ve společnosti CGI se pohybuje od ₹2.26M do ₹3.2M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti CGI.

Průměrná celková kompenzace

$29.1K - $34.5K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$25.7K$29.1K$34.5K$36.4K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u CGI?

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer datové vědy ve společnosti CGI in India představuje roční celkovou odměnu ₹3,202,108. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CGI pro pozici Manažer datové vědy in India je ₹2,255,398.

Další zdroje

