Seznam společností
Cerner
Cerner Platy

Platy ve společnosti Cerner se pohybují od $2,387 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $195,640 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Cerner. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Softwarový inženýr
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Full-Stack softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Manažerský konzultant
Median $58.3K
Architekt řešení
Median $91.4K

Obchodní operace
$53.3K
Obchodní analytik
$49.8K
Zákaznický servis
$51.7K
Datový analytik
$68.7K
Manažer datové vědy
$58.1K
Datový analytik
$63.7K
Lidské zdroje
$14.1K
Informační technolog (IT)
$124K
Produktový designér
Median $100K
Produktový manažer
$2.4K
Programový manažer
Median $95.8K
Prodej
$196K
Obchodní inženýr
$87.6K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$140K
Manažer softwarového inženýrství
$19.3K
Technický programový manažer
Median $97.6K
Technický redaktor
$88.6K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Cerner je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $195,640. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cerner je $61,012.

