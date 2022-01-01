Seznam společností
CEMEX
CEMEX Platy

Platy ve společnosti CEMEX se pohybují od $20,031 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $47,179 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti CEMEX. Naposledy aktualizováno: 9/9/2025

$160K

Stavební inženýr
$21.8K
Datový vědec
$20K
Projektový manažer
$47.2K

Softwarový inženýr
$38.4K
Časté dotazy

