Calendly
Calendly Obchodní rozvoj Platy

Průměrná celková kompenzace Obchodní rozvoj in United States ve společnosti Calendly se pohybuje od $95.5K do $133K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Calendly. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměrná celková kompenzace

$104K - $125K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$95.5K$104K$125K$133K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Calendly podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní rozvoj ve společnosti Calendly in United States představuje roční celkovou odměnu $133,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Calendly pro pozici Obchodní rozvoj in United States je $95,450.

