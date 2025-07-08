Seznam společností
Blue Cross Blue Shield of Michigan
Blue Cross Blue Shield of Michigan Platy

Platy ve společnosti Blue Cross Blue Shield of Michigan se pohybují od $64,521 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $153,326 pro pozici IT specialista na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Blue Cross Blue Shield of Michigan. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Obchodní analytik
$70.6K
Datový analytik
$74.5K
Datový vědec
$80.8K

IT specialista
$153K
Softwarový inženýr
$64.5K
Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Blue Cross Blue Shield of Michigan je IT specialista at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $153,326. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Blue Cross Blue Shield of Michigan je $74,535.

