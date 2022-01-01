Seznam společností
Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Platy

Platy ve společnosti Blue Cross Blue Shield Association se pohybují od $54,270 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $265,320 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Blue Cross Blue Shield Association. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $107K

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Aktuar
Median $168K
Datový vědec
Median $109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Obchodní analytik
Median $100K
Produktový designér
Median $70K
Datový analytik
$161K
Lidské zdroje
$54.3K
IT specialista
Median $100K
Produktový manažer
$149K
Projektový manažer
$111K
Architekt řešení
$265K

Datový architekt

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Blue Cross Blue Shield Association je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $265,320. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Blue Cross Blue Shield Association je $109,000.

