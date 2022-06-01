Seznam společností
Blucora
Blucora Platy

Platy ve společnosti Blucora se pohybují od $102,900 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $155,775 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Blucora. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Datový analytik
$103K
Manažer datové vědy
$156K
Softwarový inženýr
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Časté dotazy

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Blucora jest Manažer datové vědy at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $155,775. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Blucora wynosi $113,000.

