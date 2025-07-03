Seznam společností
Bill & Melinda Gates Foundation
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Bill & Melinda Gates Foundation Platy

Platy ve společnosti Bill & Melinda Gates Foundation se pohybují od $184,075 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $241,200 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Bill & Melinda Gates Foundation. Naposledy aktualizováno: 10/10/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Programový manažer
Median $208K
Datový vědec
$241K
Produktový designér
$230K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Softwarový inženýr
$184K

Výzkumný vědec

Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Bill & Melinda Gates Foundation je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $241,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Bill & Melinda Gates Foundation je $218,750.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Bill & Melinda Gates Foundation

Související společnosti

  • Amazon
  • Coinbase
  • Uber
  • Netflix
  • Airbnb
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje