  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

BenchSci Manažer softwarového inženýrství Platy

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in Canada ve společnosti BenchSci činí celkem CA$196K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti BenchSci. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Mediánový balíček
company icon
BenchSci
Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Celkem za rok
$142K
Pozice
L6
Základní
$142K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti BenchSci podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti BenchSci in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$255,098. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti BenchSci pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Canada je CA$182,171.

Další zdroje

