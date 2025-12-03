Seznam společností
Benchling
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Benchling Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Benchling se pohybuje od $198K year pro L1 do $483K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $315K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
L1(Začátečnická úroveň)
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
L2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
L3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
L4
$356K
$215K
$140K
$333
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Benchling podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Benchling in United States představuje roční celkovou odměnu $482,658. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Benchling pro pozici Softwarový inženýr in United States je $301,901.

Další zdroje

