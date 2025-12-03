Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Benchling se pohybuje od $198K year pro L1 do $483K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $315K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Benchling. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
$356K
$215K
$140K
$333
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Benchling podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
