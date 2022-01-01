Adresář Společností
BCG Digital Ventures
BCG Digital Ventures Platy

Rozsah platů BCG Digital Ventures se pohybuje od $57,839 v celkové kompenzaci ročně pro Náborový pracovník na spodním konci do $327,256 pro Rizikový kapitálový investor na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BCG Digital Ventures. Naposledy aktualizováno: 8/11/2025

$160K

Produktový manažer
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Softwarový inženýr
Median $162K
Datový vědec
$159K

Lidské zdroje
$134K
Konzultant v managementu
$156K
Produktový designér
$111K
Vedoucí produktového designu
$166K
Náborový pracovník
$57.8K
Vedoucí softwarového inženýrství
$159K
UX výzkumník
$121K
Rizikový kapitálový investor
$327K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti BCG Digital Ventures je Rizikový kapitálový investor at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $327,256. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti BCG Digital Ventures je $158,547.

Další zdroje