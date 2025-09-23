Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Autodesk se pohybuje od $138K year pro Grade 8 do $430K year pro Grade 15. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $166K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Autodesk. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
