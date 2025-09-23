Kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti Autodesk se pohybuje od $142K year pro P1 do $426K year pro P6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $246K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Autodesk. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
Ve společnosti Autodesk podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
Ve společnosti Autodesk podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (8.32% čtvrtletně)
33.3% nabývá v 3rd-ROK (8.32% čtvrtletně)