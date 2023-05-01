Adresář Společností
Arcadia io
Arcadia io Platy

Rozsah platů Arcadia io se pohybuje od $132,300 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový manažer na spodním konci do $177,110 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Arcadia io. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $140K
Produktový manažer
$132K
Vedoucí softwarového inženýrství
$177K

Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Arcadia io je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $177,110. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Arcadia io je $140,000.

