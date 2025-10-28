Seznam společností
Apple
Kompenzace Řídicí inženýr in United States ve společnosti Apple činí $334K year pro ICT4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $302K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Apple. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$334K
$214K
$97.5K
$22.5K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobrazit 4 Další úrovně
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Apple podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (12.50% pololetně)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Řídicí inženýr ve společnosti Apple in United States představuje roční celkovou odměnu $365,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Apple pro pozici Řídicí inženýr in United States je $314,000.

