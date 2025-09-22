Seznam společností
Amperity
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Amperity Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Amperity činí $171K year pro Software Engineer II. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $168K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Amperity. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$171K
$156K
$3.2K
$12.4K
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Option

Ve společnosti Amperity podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

