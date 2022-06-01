AmeriHealth Caritas Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti AmeriHealth Caritas se pohybují od $87,312 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $155,220 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AmeriHealth Caritas. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

Aktuar
$152K
Datový analytik
$87.3K
Softwarový inženýr
$133K

Architekt řešení
$155K
The highest paying role reported at AmeriHealth Caritas is Architekt řešení at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,220. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AmeriHealth Caritas is $142,250.

