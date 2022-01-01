Seznam společností
Ambry Genetics
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Ambry Genetics Platy

Platy ve společnosti Ambry Genetics se pohybují od $71,400 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $226,860 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ambry Genetics. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $115K
Obchodní analytik
$71.4K
Datový vědec
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produktový designér
$123K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Ambry Genetics je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $226,860. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ambry Genetics je $119,003.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Ambry Genetics

Související společnosti

  • LEK
  • Dialpad
  • Sema4
  • Integrated DNA Technologies
  • ESET
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje