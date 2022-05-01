Seznam společností
Age of Learning
Age of Learning Platy

Platy ve společnosti Age of Learning se pohybují od $81,600 celkové roční kompenzace pro pozici UX výzkumník na dolním konci až po $414,915 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Age of Learning. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Softwarový inženýr
Median $135K

Full-Stack softwarový inženýr

Datový analytik
$134K
Produktový designér
$116K

Produktový manažer
$415K
Manažer softwarového inženýrství
$166K
UX výzkumník
$81.6K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Age of Learning je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $414,915. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Age of Learning je $134,333.

