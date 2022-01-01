Adresář Společností
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne Platy

Rozsah platů Aerojet Rocketdyne se pohybuje od $65,325 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní analytik na spodním konci do $180,095 pro Hardwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Aerojet Rocketdyne. Naposledy aktualizováno: 8/15/2025

$160K

Strojní inženýr
Median $120K
Účetní
$109K
Letecký a kosmický inženýr
$75.4K

Obchodní analytik
$65.3K
Datový vědec
$91.5K
Hardwarový inženýr
$180K
Manažer programu
$104K
Projektový manažer
$120K
Technický manažer programu
$96.9K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Aerojet Rocketdyne je Hardwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $180,095. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Aerojet Rocketdyne je $104,259.

