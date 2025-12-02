Seznam společností
ADP
ADP Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti ADP se pohybuje od $93.3K year pro Associate Software Engineer do $243K year pro Principal Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $113K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ADP. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
$93.3K
$90.3K
$12
$3K
Software Engineer
$111K
$111K
$0
$115
Senior Software Engineer
$129K
$126K
$1.7K
$1.2K
Lead Software Engineer
$182K
$165K
$6.4K
$11.4K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ADP podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (Infinity% za období)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti ADP in United States představuje roční celkovou odměnu $242,811. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ADP pro pozici Softwarový inženýr in United States je $113,000.

Další zdroje

