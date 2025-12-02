Seznam společností
ADP
ADP Analytik kybernetické bezpečnosti Platy

Průměrná celková kompenzace Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti ADP se pohybuje od RON 87.9K do RON 128K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ADP. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$22.6K - $26.2K
Romania
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$19.9K$22.6K$26.2K$28.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ADP podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (Infinity% za období)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti ADP představuje roční celkovou odměnu RON 127,576. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ADP pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti je RON 87,909.

Další zdroje

