ADP
  • Platy
  • Prodej

  • Všechny platy Prodej

ADP Prodej Platy

Mediánový kompenzační balíček Prodej in United States ve společnosti ADP činí celkem $85K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ADP. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Mediánový balíček
company icon
ADP
Sales
hidden
Celkem za rok
$45K
Pozice
L1
Základní
$45K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
1 Rok
Jaké jsou kariérní úrovně u ADP?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ADP podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (Infinity% za období)



Zahrnuté pozice

Zástupce rozvoje prodeje

Vedoucí zákaznického účtu

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Prodej ve společnosti ADP in United States představuje roční celkovou odměnu $140,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ADP pro pozici Prodej in United States je $55,000.

Další zdroje

