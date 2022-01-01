Seznam společností
7-Eleven Platy

Platy ve společnosti 7-Eleven se pohybují od $13,345 celkové roční kompenzace pro pozici Účetní na dolním konci až po $189,750 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti 7-Eleven. Naposledy aktualizováno: 9/7/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $178K
Datový analytik
Median $90K

Manažer softwarového inženýrství
Median $190K
Produktový designér
Median $120K
Účetní
$13.3K
Obchodní analytik
$86.4K
Likvidátor pojistných událostí
$99.5K
Zákaznické služby
$37.7K
Datový vědec
$126K
Finanční analytik
$98.5K
Hardwarový inženýr
$131K
Lidské zdroje
$119K
IT specialista
$32.2K
Marketing
$181K
Manažer produktového designu
$156K
Projektový manažer
$39.6K
Prodej
$45K
Architekt řešení
$127K
Venture kapitalista
$15.7K
Časté dotazy

The highest paying role reported at 7-Eleven is Manažer softwarového inženýrství with a yearly total compensation of $189,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 7-Eleven is $119,400.

