La compensació de Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) in United States a Tesla oscil·la entre $127K per year per a P1 i $242K per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $200K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tesla. Última actualització: 11/11/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
P1
$127K
$116K
$10.5K
$286
P2
$169K
$136K
$32.8K
$0
P3
$206K
$159K
$47.4K
$0
P4
$242K
$177K
$65K
$0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Tesla, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
