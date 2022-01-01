Directori d'empreses
Pramati Technologies
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Pramati was founded in 1998 by Jay and Vijay Pullur in Hyderabad, India. Founded as a web technology company, Pramati cut its teeth in enterprise-class web infrastructure technology.

    https://pramati.com
    Lloc web
    1998
    Any de fundació
    1,500
    Núm. d'empleats
    $250M-$500M
    Ingressos estimats
    Seu central

