La compensació de Enginyer de Xarxes in United States a Leidos oscil·la entre $74.6K per year per a T1 i $99.1K per year per a T2. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $75K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Leidos. Última actualització: 10/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
