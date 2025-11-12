La compensació de Enginyer de Programari Full-Stack in United States a Lattice oscil·la entre $189K per year per a L3 i $289K per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $170K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Lattice. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L3
$189K
$175K
$14.4K
$0
L4
$204K
$172K
$32K
$0
L5
$254K
$214K
$40K
$0
L6
$289K
$223K
$65.5K
$0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Lattice, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
3 years post-termination exercise window.