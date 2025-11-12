Directori d'empreses
Infosys
Infosys Arquitecte de Núvol Salaris

La compensació de Arquitecte de Núvol in India a Infosys totalitza ₹3.37M per year per a JL6. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹2.92M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Infosys. Última actualització: 11/12/2025

Mitjana Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
JL3B
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Infosys, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Núvol a Infosys in India és una compensació total anual de ₹4,161,688. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Infosys per al rol de Arquitecte de Núvol in India és ₹2,495,893.

