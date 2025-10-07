La compensació de Enginyer de Software Full-Stack in United States a Deloitte oscil·la entre $85.7K per year per a L1 i $186K per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $106K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Deloitte. Última actualització: 10/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L1
$85.7K
$83.7K
$0
$2K
L2
$114K
$108K
$2.6K
$3.3K
L3
$143K
$137K
$0
$6.2K
L4
$138K
$128K
$2.2K
$7.2K
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Deloitte, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)