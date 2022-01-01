Directori d'empreses
Amdocs
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Amdocs is a multinational corporation that was founded in Israel and currently headquartered in Chesterfield, Missouri, with support and development centers located worldwide.

    amdocs.com
    Lloc web
    1982
    Any de fundació
    31,500
    Núm. d'empleats
    $1B-$10B
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos