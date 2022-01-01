Директория на компаниите
Zipline
Zipline Заплати

Заплатата в Zipline варира от $136,591 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $243,800 за Хардуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Zipline. Последно актуализирано: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Продуктов мениджър
Median $157K
Бизнес анализатор
$206K

Хардуерен инженер
$244K
Правен
$239K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Zipline е Хардуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $243,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Zipline е $199,702.

Други ресурси