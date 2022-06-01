Директория на компаниите
Zeta Global
Zeta Global Заплати

Заплатата в Zeta Global варира от $6,636 общо възнаграждение годишно за Маркетингови операции в долния край до $392,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Zeta Global. Последно актуализирано: 9/2/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $62.6K
Аналитик данни
$136K
Специалист по данни
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Маркетингови операции
$6.6K
Продуктов дизайнер
$115K
Мениджър софтуерно инженерство
$392K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Zeta Global е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $392,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Zeta Global е $88,740.

