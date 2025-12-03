Директория на компаниите
Yardi
Yardi Архитект на решения Заплати

Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in United States в Yardi варира от $53.3K до $77.4K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yardi. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$60.5K - $70.2K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$53.3K$60.5K$70.2K$77.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Yardi?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Yardi in United States е с годишно общо възнаграждение от $77,350. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yardi за позицията Архитект на решения in United States е $53,300.

Други ресурси

