Директория на компаниите
Wabtec
Wabtec Заплати

Заплатата в Wabtec варира от $45,531 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $144,469 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Wabtec. Последно актуализирано: 11/13/2025

Median $105K

Full-Stack софтуерен инженер

Механичен инженер
Median $90.2K
Финансов анализатор
Median $123K

Мениджър на технически програми
Median $113K
Информационен технолог (ИТ)
$45.5K
Продуктов дизайнер
$98.5K
Проектен мениджър
$142K
Архитект на решения
$144K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Wabtec е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $144,469. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Wabtec е $109,000.

