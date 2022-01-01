ViacomCBS Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в ViacomCBS варира от $61,762 общо възнаграждение годишно за Мениджър бизнес операции в долния край до $413,055 за Човешки ресурси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ViacomCBS. Последно актуализирано: 8/29/2025

$160K

Софтуерен инженер
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

ДевОпс инженер

Сайт рилайабилити инженер

Продуктов мениджър
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $307K

Бизнес аналитик
Median $134K
Аналитик данни
Median $121K
Специалист по данни
Median $209K
Продуктов дизайнер
Median $160K
Архитект на решения
Median $213K

Дейта архитект

Маркетинг
Median $118K
Програмен мениджър
Median $150K
Проектен мениджър
Median $105K
Финансов аналитик
Median $110K
Счетоводител
$79.7K
Мениджър бизнес операции
$61.8K
Бизнес развитие
$328K
Копирайтър
$92.5K
Човешки ресурси
$413K
Правни въпроси
$131K
Управленски консултант
$134K
Маркетингови операции
$99.5K
Мениджър продуктов дизайн
$209K
Рекрутър
Median $100K
Продажби
$221K
Аналитик по киберсигурност
$133K
Технически програмен мениджър
$101K
График на придобиване

33.33%

ГОД 1

33.33%

ГОД 2

33.33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В ViacomCBS, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.33% се придобива в 1st-ГОД (33.33% годишно)

  • 33.33% се придобива в 2nd-ГОД (33.33% годишно)

  • 33.33% се придобива в 3rd-ГОД (33.33% годишно)

ЧЗВ

The highest paying role reported at ViacomCBS is Човешки ресурси at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $413,055. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ViacomCBS is $134,200.

