ViacomCBS Заплати

Заплатата в ViacomCBS варира от $61,762 общо възнаграждение годишно за Мениджър бизнес операции в долния край до $413,055 за Човешки ресурси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ViacomCBS. Последно актуализирано: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.
33.33%
ГОД 1
33.33%
ГОД 2
33.33%
ГОД 3
В ViacomCBS, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.33% се придобива в 1st-ГОД (33.33% годишно)
33.33% се придобива в 2nd-ГОД (33.33% годишно)
33.33% се придобива в 3rd-ГОД (33.33% годишно)
Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.