Възнаграждението за Продуктов мениджър in India в ThoughtWorks варира от ₹2.78M на year за Senior Product Manager до ₹7.17M на year за Principal Product Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹3.46M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ThoughtWorks. Последна актуализация: 11/4/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в ThoughtWorks in India е с годишно общо възнаграждение от ₹7,369,842. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ThoughtWorks за позицията Продуктов мениджър in India е ₹3,455,685.

