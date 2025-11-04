Възнаграждението за Продуктов мениджър in India в ThoughtWorks варира от ₹2.78M на year за Senior Product Manager до ₹7.17M на year за Principal Product Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹3.46M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ThoughtWorks. Последна актуализация: 11/4/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
