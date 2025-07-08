Директория на компаниите
The University of Sydney
The University of Sydney Заплати

Заплатата в The University of Sydney варира от $65,826 общо възнаграждение годишно за Аналитик по киберсигурност в долния край до $100,496 за Бизнес аналитик в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на The University of Sydney. Последно актуализирано: 9/2/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $69.7K
Специалист по данни
Median $76.6K
Бизнес аналитик
$100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Аналитик по киберсигурност
$65.8K
The highest paying role reported at The University of Sydney is Бизнес аналитик at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $100,496. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The University of Sydney is $73,145.

Други ресурси