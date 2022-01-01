Директория на компаниите
Thales
Thales Заплати

Заплатата в Thales варира от $20,100 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $176,880 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край.

$160K

Софтуерен инженер
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

Аналитик по киберсигурност
Median $73K
Архитект на решения
Median $84.1K

Специалист по данни
Median $40.2K
Продажби
Median $161K
Административен асистент
$48.8K
Авиокосмически инженер
$76K
Химичен инженер
$20.5K

Рисърч инженер

Електроинженер
$66.9K
Хардуерен инженер
$23.5K
Информационен технолог (ИТ)
$20.1K
Правни въпроси
$64.1K
Механичен инженер
$86.5K
Оптичен инженер
$41.9K
Продуктов дизайнер
$175K
Продуктов мениджър
$65K
Проектен мениджър
$90.8K
Мениджър софтуерно инженерство
$177K
Технически програмен мениджър
$52.7K
Технически писател
$44K
УИ изследовател
$70.7K
ЧЗВ

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Thales on Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level aastase kogutasuga $176,880.
Ettevõtte Thales keskmine aastane kogutasu on $65,001.

