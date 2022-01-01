Директория на компаниите
Tempus
Tempus Заплати

Диапазонът на заплатите на Tempus варира от $29,108 в общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $256,275 за Продажби в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Tempus. Последна актуализация: 8/16/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Експерт по данни
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $185K

Продуктов мениджър
Median $152K
Административен асистент
$29.1K
Бизнес анализатор
$68.6K
Обслужване на клиенти
$56.8K
Успех на клиента
$69.7K
Анализатор на данни
$79.6K
Ръководител на програма
$84.6K
Продажби
$256K
Анализатор по киберсигурност
$140K
Технически писар
$76.4K
График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В Tempus, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Tempus, е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $256,275. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Tempus, е $128,945.

