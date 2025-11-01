Директория на компаниите
Tata Consultancy Services Инженер по продажби Заплати

Средното общо възнаграждение за Инженер по продажби in India в Tata Consultancy Services варира от ₹559K до ₹814K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tata Consultancy Services. Последна актуализация: 11/1/2025

Средно общо възнаграждение

₹642K - ₹731K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
₹559K₹642K₹731K₹814K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Don't get lowballed

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Consultancy Services, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инженер по продажби в Tata Consultancy Services in India е с годишно общо възнаграждение от ₹814,196. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tata Consultancy Services за позицията Инженер по продажби in India е ₹558,897.

