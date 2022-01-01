Директория на компаниите
Standard Cognition
Standard Cognition Заплати

Диапазонът на заплатите на Standard Cognition варира от $130,650 в общо възнаграждение годишно за Експерт по данни в долния край до $316,575 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Standard Cognition. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $190K
Експерт по данни
$131K
Ръководител софтуерно инженерство
$317K

Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
Options

В Standard Cognition, Options подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

ЧЗВ

The highest paying role reported at Standard Cognition is Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $316,575. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Standard Cognition is $190,000.

