Squarespace Заплати

Заплатата в Squarespace варира от $59,900 общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $478,333 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Squarespace. Последно актуализирано: 11/30/2025

Софтуерен инженер
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend софтуерен инженер

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Мениджър на софтуерно инженерство
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Продуктов мениджър
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Продуктов дизайнер
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Специалист по данни
L3 $155K
L4 $200K
Анализатор на данни
Median $135K
Финансов анализатор
Median $190K
Маркетинг
Median $164K
Рекрутър
Median $150K
УИкс изследовател
Median $151K
Административен асистент
$79.6K
Мениджър на бизнес операции
$274K
Бизнес анализатор
$118K
Обслужване на клиенти
Median $59.9K
Мениджър на науката за данни
$224K
Човешки ресурси
$141K
Информационен технолог (ИТ)
$191K
Мениджър на технически програми
Median $202K
График на придобиване

15%

ГОД 1

25%

ГОД 2

30%

ГОД 3

30%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Squarespace, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 30% се придобива в 3rd-ГОД (30.00% годишно)

  • 30% се придобива в 4th-ГОД (30.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Squarespace, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Squarespace е Мениджър на софтуерно инженерство at the L7 level с годишно общо възнаграждение от $478,333. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Squarespace е $195,822.

Други ресурси

