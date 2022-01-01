Squarespace Заплати

В Squarespace, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

15 % се придобива в 1st - ГОД ( 15.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 25.00 % годишно )

30 % се придобива в 3rd - ГОД ( 30.00 % годишно )