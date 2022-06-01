Директория на компаниите
Sportradar
Sportradar Заплати

Заплатата в Sportradar варира от $84,253 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $136,518 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Sportradar. Последно актуализирано: 9/20/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $93.6K
Бизнес аналитик
$133K
Специалист по данни
$137K

Продуктов мениджър
$84.3K
Програмен мениджър
$93.9K
Проектен мениджър
$96.5K
ЧЗВ

Sportradar薪资最高的职位是Специалист по данни at the Common Range Average level，年度总薪酬为$136,518。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Sportradar的年度总薪酬中位数为$95,220。

