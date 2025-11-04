Директория на компаниите
Sopra Banking Software
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Sopra Banking Software Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Sopra Banking Software възлиза на ₹3.46M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sopra Banking Software. Последна актуализация: 11/4/2025

Средна заплата
company icon
Sopra Banking Software
Full-Stack Software Engineer
Noida, UP, India
Общо годишно
₹3.46M
Ниво
3A
Основна
₹3.46M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
5 Години
Години опит
9 Години
Какви са кариерните нива в Sopra Banking Software?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Sopra Banking Software in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,676,510. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sopra Banking Software за позицията Софтуерен инженер in India е ₹2,857,668.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Sopra Banking Software

Свързани компании

  • SoFi
  • DoorDash
  • Snap
  • Lyft
  • PayPal
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси