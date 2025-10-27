Sleep Number Програмен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Програмен мениджър in United States в Sleep Number варира от $123K до $172K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sleep Number. Последна актуализация: 10/27/2025

Средно общо възнаграждение $132K - $156K United States Обичаен диапазон Възможен диапазон $123K $132K $156K $172K Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 33 % ГОД 1 33 % ГОД 2 33 % ГОД 3 Тип акции RSU В Sleep Number, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33 % се придобива в 1st - ГОД ( 33.00 % годишно )

33 % се придобива в 2nd - ГОД ( 33.00 % годишно )

33 % се придобива в 3rd - ГОД ( 33.00 % годишно )

Какъв е графикът за придобиване в Sleep Number ?

