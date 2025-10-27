Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in United States в Sleep Number варира от $338K до $480K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sleep Number. Последна актуализация: 10/27/2025

Средно общо възнаграждение

$383K - $435K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$338K$383K$435K$480K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Sleep Number, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Sleep Number in United States е с годишно общо възнаграждение от $480,260. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sleep Number за позицията Специалист по данни in United States е $337,810.

