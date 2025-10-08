Възнаграждението за Бекенд софтуер инженер in United States в Roche възлiza на $213K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $216K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Roche. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$213K
$184K
$6.7K
$22.3K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
